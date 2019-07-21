Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Самое главное, что мы выработали общие подходы к работе: "дорожные карты" - к ноябрю, унифицированное законодательство - к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года", - сказал Крутой в интервью телеканалу " Беларусь 1 ", показанном в воскресенье.

Отвечая на вопрос, о создании каких единых рынков с 2021 года идет речь, он пояснил, что это - рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный.

"Смысл в том, чтобы предприятие, неважно, где оно зарегистрировано - в России или Беларуси, - работало по единым правилам, на основе единого администрирования, единых систем контроля, единых интегрированных информационных систем. По большому счету унифицированное законодательство, о котором мы говорим в рамках дорожных карт, уже станет прообразом этих объединенных рынков", - отметил глава Минэкономики.

Он отметил, что "концептуальное предложение белорусской стороны состоит в том, чтобы текущие вопросы - цена на газ со следующего года, налоговый маневр, допуск в российские программы субсидирования наших промышленных товаров, снятие ограничений на доступ белорусской сельхозпродукции на российский рынок - не оставались где-то в стороне, а были обязательно упакованы в общий переговорный трек и двигались параллельно". По словам министра, это необходимо, чтобы стороны "к 8 декабря текущего года, к 20-летию союзного договора, подошли с действительно значимыми результатами и могли сказать всему обществу, что готовы к дальнейшей глубокой интеграции".

Говоря о реакции российской стороны на белорусские предложения, Крутой заявил, что "ничего не буксует, мы очень конструктивно с российскими коллегами обсуждаем абсолютно все пункты, никаких закрытых тем нет".