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РИА Новости
Союзное государство

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

Вчера, 21:56
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МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
"Самое главное, что мы выработали общие подходы к работе: "дорожные карты" - к ноябрю, унифицированное законодательство - к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.
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Отвечая на вопрос, о создании каких единых рынков с 2021 года идет речь, он пояснил, что это - рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный.
"Смысл в том, чтобы предприятие, неважно, где оно зарегистрировано - в России или Беларуси, - работало по единым правилам, на основе единого администрирования, единых систем контроля, единых интегрированных информационных систем. По большому счету унифицированное законодательство, о котором мы говорим в рамках дорожных карт, уже станет прообразом этих объединенных рынков", - отметил глава Минэкономики.
Он отметил, что "концептуальное предложение белорусской стороны состоит в том, чтобы текущие вопросы - цена на газ со следующего года, налоговый маневр, допуск в российские программы субсидирования наших промышленных товаров, снятие ограничений на доступ белорусской сельхозпродукции на российский рынок - не оставались где-то в стороне, а были обязательно упакованы в общий переговорный трек и двигались параллельно". По словам министра, это необходимо, чтобы стороны "к 8 декабря текущего года, к 20-летию союзного договора, подошли с действительно значимыми результатами и могли сказать всему обществу, что готовы к дальнейшей глубокой интеграции".
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Говоря о реакции российской стороны на белорусские предложения, Крутой заявил, что "ничего не буксует, мы очень конструктивно с российскими коллегами обсуждаем абсолютно все пункты, никаких закрытых тем нет".
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. Ранее глава Минэкономики республики Крутой сообщал, что пока позиции сторон согласованы на 80%, оставшаяся часть вопросов носит "принципиальный характер".
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