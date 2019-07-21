США обвинили венесуэльский Су-30 в "агрессивном преследовании" самолета

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Южное командование ВС США заявило, что самолет Су-30 вооруженных сил Венесуэлы "агрессивно преследовал" американский разведывательный самолет EP-3.

Инцидент произошел 19 июля. В Пентагоне утверждают, что Су-30 "подверг риску экипаж и самолет" США.

1 of 2 JUST RELEASED #Venezuela SU-30 Flanker “aggressively shadowed” a U.S. EP-3 aircraft at an unsafe distance July 19, jeopardizing the crew & aircraft. The EP-3 was performing a multi-nationally recognized & approved mission in international airspace over #CaribbeanSea. pic.twitter.com/edjmPqXbmP — U.S. Southern Command (@Southcom) July 21, 2019

Ранее минобороны Венесуэлы заявило, что американский самолет нарушил воздушное пространство. По данным ведомства, командованием воздушных сил был обнаружен самолет, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии недалеко от Каракаса. Попытки связаться с ним оказались безуспешными, и самолет сопроводили до момента выхода из региона.

"Самолет ЕР-3 осуществлял признанную многими странами, утвержденную миссию в международном воздушном пространстве над Карибским морем", - утверждает командование.

"Эти действия демонстрируют, что Россия безответственно оказывает военную поддержку незаконному режиму (президента Николаса) Мадуро и подчеркивает безрассудство и безответственное поведение Мадуро", - заявили американские военные. Они также распространили в Twitter фото и видео венесуэльского Су-30 с ближней дистанции.

Венесуэла – крупнейший импортер российского оружия в Латинской Америке, при этом Россия выполнила большую часть оружейных контрактов еще до начала политической нестабильности в этой стране.