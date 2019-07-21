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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США обвинили венесуэльский Су-30 в "агрессивном преследовании" самолета

Вчера, 21:50
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© Фото : André Austin Du-Pont Rocha (Mexico Air Spotters M.A.S.)Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
© Фото : André Austin Du-Pont Rocha (Mexico Air Spotters M.A.S.)
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Южное командование ВС США заявило, что самолет Су-30 вооруженных сил Венесуэлы "агрессивно преследовал" американский разведывательный самолет EP-3.
Инцидент произошел 19 июля. В Пентагоне утверждают, что Су-30 "подверг риску экипаж и самолет" США.
Ранее минобороны Венесуэлы заявило, что американский самолет нарушил воздушное пространство. По данным ведомства, командованием воздушных сил был обнаружен самолет, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии недалеко от Каракаса. Попытки связаться с ним оказались безуспешными, и самолет сопроводили до момента выхода из региона.
"Самолет ЕР-3 осуществлял признанную многими странами, утвержденную миссию в международном воздушном пространстве над Карибским морем", - утверждает командование.
"Эти действия демонстрируют, что Россия безответственно оказывает военную поддержку незаконному режиму (президента Николаса) Мадуро и подчеркивает безрассудство и безответственное поведение Мадуро", - заявили американские военные. Они также распространили в Twitter фото и видео венесуэльского Су-30 с ближней дистанции.
Каракас, Венесуэла
13 июля, 00:28
Дипломат: группа стран хочет ввергнуть Венесуэлу в войну
Венесуэла – крупнейший импортер российского оружия в Латинской Америке, при этом Россия выполнила большую часть оружейных контрактов еще до начала политической нестабильности в этой стране.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Мадуро - законный президент Венесуэллы а "режим" находится в Вашингтоне.
21 июля, 21:53
МСМаксим Солдусов
4100064181
самолет Су-30 вооруженных сил Венесуэлы "агрессивно преследовал" американский разведывательный самолет EP-3 в воздушном пространстве Венесуэлы???
21 июля, 22:16
Павел
2150100
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