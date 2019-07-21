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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД заявил о решении российскими военными специалистами задач в Венесуэле

Вчера, 21:38
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Рябков. Архивное фото
КАРАКАС, 21 июл - РИА Новости. Российские военные специалисты решили задачи, которые ставились перед ними в Венесуэле, но при необходимости их могут отправить туда снова, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Это все идет от потребности. Сейчас те задачи, которые ставились перед группами, работавшими здесь в последнее время, решены. Если ситуация сформируется так, что где-то понадобятся дополнительные усилия или доработки, это будет сделано", - сказал дипломат журналистам в кулуарах министерской встречи координационного бюро Движения неприсоединения.
Каракас - столица Венесуэлы
12 июля, 01:41
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Рябков находится с визитом в столице Венесуэлы с 20 по 22 июля.
Ранее дипломат сообщил, что в ходе визита в Каракас провел встречи с президентом страны Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Делси Родригес и представителями МИД Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФСергей РябковВенесуэлаРоссияВ мире
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