МИД заявил о решении российскими военными специалистами задач в Венесуэле

КАРАКАС, 21 июл - РИА Новости. Российские военные специалисты решили задачи, которые ставились перед ними в Венесуэле, но при необходимости их могут отправить туда снова, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Это все идет от потребности. Сейчас те задачи, которые ставились перед группами, работавшими здесь в последнее время, решены. Если ситуация сформируется так, что где-то понадобятся дополнительные усилия или доработки, это будет сделано", - сказал дипломат журналистам в кулуарах министерской встречи координационного бюро Движения неприсоединения.

Рябков находится с визитом в столице Венесуэлы с 20 по 22 июля.

Ранее дипломат сообщил, что в ходе визита в Каракас провел встречи с президентом страны Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Делси Родригес и представителями МИД Венесуэлы.