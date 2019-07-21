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РИА Новости

В ДНР сообщили о новом нарушении перемирия со стороны силовиков

Вчера, 21:31
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Ясиноватая в Донецкой области
Последствия обстрела города Ясиноватая в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела города Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские силовики в очередной раз нарушили новый режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из гранатометов населенный пункт в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Ясиноватой, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в ведомстве сообщили, что в течение первых суток с момента объявления нового режима прекращения огня украинские силовики трижды нарушили перемирие.
Кортеж патрулей миссии ОБСЕ в Донбассе
Вчера, 20:52
Миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима тишины в Донбассе
"В 20.05 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новоселовка Вторая - Васильевка (населенный пункт на окраине Ясиноватой - ред.). Всего было выпущено 15 гранат из АГС и две гранаты из РПГ", - заявил представитель ведомства.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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