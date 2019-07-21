В ДНР сообщили о новом нарушении перемирия со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские силовики в очередной раз нарушили новый режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв из гранатометов населенный пункт в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Ясиноватой, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в ведомстве сообщили, что в течение первых суток с момента объявления нового режима прекращения огня украинские силовики трижды нарушили перемирие.
"В 20.05 (совпадает с мск) был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новоселовка Вторая - Васильевка (населенный пункт на окраине Ясиноватой - ред.). Всего было выпущено 15 гранат из АГС и две гранаты из РПГ", - заявил представитель ведомства.