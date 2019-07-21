МВД Украины: день выборов прошел без грубых нарушений

Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. День внеочередных выборов в Верховную раду Украины прошел без значительных и грубых правонарушений, заявил в воскресенье советник главы МВД страны Зорян Шкиряк.

"День голосования прошел без значительных и грубых правонарушений. Мы снова продемонстрировали высокий уровень безопасности стандартов и обеспечили свободное и прозрачное волеизъявление украинских граждан", - написал Шкиряк на странице в Facebook.

По его словам, "подразделения МВД Украины достойно выполнили поставленную министром Арсеном Аваковым задачу".