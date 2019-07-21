МВД Украины: день выборов прошел без грубых нарушений

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. День внеочередных выборов в Верховную раду Украины прошел без значительных и грубых правонарушений, заявил в воскресенье советник главы МВД страны Зорян Шкиряк.
"День голосования прошел без значительных и грубых правонарушений. Мы снова продемонстрировали высокий уровень безопасности стандартов и обеспечили свободное и прозрачное волеизъявление украинских граждан", - написал Шкиряк на странице в Facebook.
По его словам, "подразделения МВД Украины достойно выполнили поставленную министром Арсеном Аваковым задачу".
Согласно данным трех exit poll, на внеочередных выборах в Верховную раду Украины проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает от 42,7 до 44,4%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5-12,9%, "Европейская солидарность" экс-президента Порошенко - 8,5-8,9%, партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 7,6 - 8,5%, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 6-6,5%