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РИА Новости

МВД Украины: день выборов прошел без грубых нарушений

Вчера, 21:01
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. День внеочередных выборов в Верховную раду Украины прошел без значительных и грубых правонарушений, заявил в воскресенье советник главы МВД страны Зорян Шкиряк.
"День голосования прошел без значительных и грубых правонарушений. Мы снова продемонстрировали высокий уровень безопасности стандартов и обеспечили свободное и прозрачное волеизъявление украинских граждан", - написал Шкиряк на странице в Facebook.
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По его словам, "подразделения МВД Украины достойно выполнили поставленную министром Арсеном Аваковым задачу".
Согласно данным трех exit poll, на внеочередных выборах в Верховную раду Украины проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает от 42,7 до 44,4%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5-12,9%, "Европейская солидарность" экс-президента Порошенко - 8,5-8,9%, партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 7,6 - 8,5%, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 6-6,5%
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