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РИА Новости
Союзное государство

Матвиенко оценила необходимость создания единой валюты России и Белоруссии

Вчера, 20:56
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что развитие союза РФ и Белоруссии потребует в будущем единой валюты.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что создание единой валюты в рамках интеграционного процесса России и Белоруссии не вопрос ближайшего времени.
"В этом году мы отмечаем 20-летие союзного договора. Это то время, когда мы должны осмыслить, как мы прошли этот путь, чего мы добились, на какой точке мы находимся и что нам нужно делать дальше", - сказала Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.
По ее словам, "неразрешимых проблем между Россией и Белоруссией не существует, они всегда находят решение".
"На мой взгляд, или мы строим дальше реальное союзное государство, - никто в России никогда не говорил, не поднимает тему создания единого государства, - нет, это союз государств. Но это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики, потому что иначе очень сложно интегрироваться. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную политику", - отметила Матвиенко.
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Союзное государствоВалентина МатвиенкоБелоруссияРоссияЭкономика
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