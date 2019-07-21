Матвиенко оценила необходимость создания единой валюты России и Белоруссии

"В этом году мы отмечаем 20-летие союзного договора. Это то время, когда мы должны осмыслить, как мы прошли этот путь, чего мы добились, на какой точке мы находимся и что нам нужно делать дальше", - сказала Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.

"На мой взгляд, или мы строим дальше реальное союзное государство, - никто в России никогда не говорил, не поднимает тему создания единого государства, - нет, это союз государств. Но это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики, потому что иначе очень сложно интегрироваться. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную политику", - отметила Матвиенко.