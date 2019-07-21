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РИА Новости

Партия Порошенко готова объединиться со всеми проевропейскими силами

Вчера, 20:54
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" готова объединиться в новом парламенте со всеми политическими силами, которые поддерживают европейский курс страны.
"Мы готовы как к стратегическому, так и к ситуативном сотрудничеству со всеми, кто поддерживает курс на полноправное членство в Европейском союзе и НАТО", - заявил Порошенко в штабе партии.
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