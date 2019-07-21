Партия Порошенко готова объединиться со всеми проевропейскими силами

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" готова объединиться в новом парламенте со всеми политическими силами, которые поддерживают европейский курс страны.
"Мы готовы как к стратегическому, так и к ситуативном сотрудничеству со всеми, кто поддерживает курс на полноправное членство в Европейском союзе и НАТО", - заявил Порошенко в штабе партии.
При этом он подчеркнул, что "идейно близкой считают партию Святослава Вакарчука "Голос".
Согласно данным трех exit poll, на внеочередных выборах в Верховную раду Украины проходят пять партий - партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает от 42,7 до 44,4%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,5-12,9%, "Европейская солидарность" экс-президента Порошенко - 8,5-8,9%, партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 7,6 - 8,5%, "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 6-6,5%