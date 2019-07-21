Партия Порошенко готова объединиться со всеми проевропейскими силами

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" готова объединиться в новом парламенте со всеми политическими силами, которые поддерживают европейский курс страны.

"Мы готовы как к стратегическому, так и к ситуативном сотрудничеству со всеми, кто поддерживает курс на полноправное членство в Европейском союзе и НАТО", - заявил Порошенко в штабе партии.

При этом он подчеркнул, что "идейно близкой считают партию Святослава Вакарчука "Голос".