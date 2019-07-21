Миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима тишины в Донбассе

ВЕНА, 21 июл – РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 75 нарушений режима тишины в Донбассе с момента его вступления в силу на подконтрольной Киеву территории, говорится в специальном отчете миссии, распространенном в воскресенье.
"С 00.01 до 16.00 21 июля миссия зафиксировала в общей сложности 75 нарушений режима прекращения огня (три взрыва, 21 выпущенный снаряд и 51 выстрел из тяжелого пулемета и легкого стрелкового оружия). Почти все нарушения режима тишины (74, включая два взрыва) были зафиксированы между 00.01 и 08.00 в Луганской области к востоку от города Попасная (под контролем правительства, 69 километров западнее Луганска) и рядом с Золотым (под контролем правительства, 60 километров западнее Луганска). Между 08.01 и 12.00 СММ зафиксировала один взрыв в Донецкой области, рядом с Авдеевкой (под контролем властей, 17 километров севернее Донецка)", - говорится в отчете миссии.
Отмечается, что с 12.01 по 16.00 миссии больше не фиксировала нарушений режима прекращения огня.