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РИА Новости

Миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима тишины в Донбассе

Вчера, 20:52
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКортеж патрулей миссии ОБСЕ в Донбассе
Кортеж патрулей миссии ОБСЕ в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Кортеж патрулей миссии ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
ВЕНА, 21 июл – РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 75 нарушений режима тишины в Донбассе с момента его вступления в силу на подконтрольной Киеву территории, говорится в специальном отчете миссии, распространенном в воскресенье.
"С 00.01 до 16.00 21 июля миссия зафиксировала в общей сложности 75 нарушений режима прекращения огня (три взрыва, 21 выпущенный снаряд и 51 выстрел из тяжелого пулемета и легкого стрелкового оружия). Почти все нарушения режима тишины (74, включая два взрыва) были зафиксированы между 00.01 и 08.00 в Луганской области к востоку от города Попасная (под контролем правительства, 69 километров западнее Луганска) и рядом с Золотым (под контролем правительства, 60 километров западнее Луганска). Между 08.01 и 12.00 СММ зафиксировала один взрыв в Донецкой области, рядом с Авдеевкой (под контролем властей, 17 километров севернее Донецка)", - говорится в отчете миссии.
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