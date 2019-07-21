Полиция Украины расследует 155 дел после президентских выборов

Избиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция расследует 155 уголовных дел, связанных с нарушениями во время президентских выборов на Украине, 47 из них уже переданы в суд, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Результаты нарушений предыдущих выборов президента являются предметом нашего внимания. Следователи Нацполиции расследуют 155 уголовных дел по состоянию на сегодня (21 июля - ред.) - 47 дел направлены в суд. Сообщено о подозрении в 51-м случае, в 37 делах ведется следствие. Ярким примером является отстранение от работы мэра Василькова. Он обоснованно подозревается в скупке голосов в пользу одного из кандидатов в президенты", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Он также напомнил, что МВД вместе с представителями гражданской сети "Опора" разработало алгоритмы действий в случае выявления нарушений.

"Мы разработали систему "Выборы-2019", она работала во время президентских выборов и работает сейчас. Полностью открытая система регистрации каждого нарушения, является, по статьям, в разрезе регионов. Мы можем наблюдать в режиме онлайн по результатам расследований. Также у нас работает оперативный штаб", - добавил Аваков.

Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что пока избирательный процесс идет по плану.

На заседании присутствовали временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, председатель канадской миссии наблюдения Ллойд Аксуорти, президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.