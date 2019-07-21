Полиция Украины расследует 155 дел после президентских выборов

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция расследует 155 уголовных дел, связанных с нарушениями во время президентских выборов на Украине, 47 из них уже переданы в суд, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Результаты нарушений предыдущих выборов президента являются предметом нашего внимания. Следователи Нацполиции расследуют 155 уголовных дел по состоянию на сегодня (21 июля - ред.) - 47 дел направлены в суд. Сообщено о подозрении в 51-м случае, в 37 делах ведется следствие. Ярким примером является отстранение от работы мэра Василькова. Он обоснованно подозревается в скупке голосов в пользу одного из кандидатов в президенты", - цитирует Авакова пресс-служба МВД.
Он также напомнил, что МВД вместе с представителями гражданской сети "Опора" разработало алгоритмы действий в случае выявления нарушений.
"Мы разработали систему "Выборы-2019", она работала во время президентских выборов и работает сейчас. Полностью открытая система регистрации каждого нарушения, является, по статьям, в разрезе регионов. Мы можем наблюдать в режиме онлайн по результатам расследований. Также у нас работает оперативный штаб", - добавил Аваков.
Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что пока избирательный процесс идет по плану.
На заседании присутствовали временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, председатель канадской миссии наблюдения Ллойд Аксуорти, президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.
Президентские выборы состоялись на Украине весной 2019 года, их выиграл Владимир Зеленский.