В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием Ираном британского танкера

КАРАКАС, 21 июл - РИА Новости. Аргументация Ирана на порядок убедительнее, чем аргументация Гибралтара и Лондона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя задержание Тегераном британского танкера Stena Impero.

"Аргументация, которую привела иранская сторона в подкрепление своих действий, многократно более убедительна, чем те невнятные отсылки к санкционному законодательству Евросоюза, которые были использованы местными властями Гибралтара при поддержке, разумеется, Лондона в момент ареста танкера под панамским флагом с грузом иранской нефти", - сказал дипломат журналистам в кулуарах министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

По словам дипломата, происходящее с грузом иранской нефти "применительно к решениям Гибралтара дробь Великобритании, это эквивалент пиратского захвата судна", так как законодательство ЕС, на которое ссылались в тот момент, не содержит элемент экстерриториальности.

"Не было никакого основания задерживать танкер третьей стороны", - подчеркнул он.

"Аргументация Ирана на порядок более правильная, основанная на международном праве, чем аргументация Гибралтара и Лондона, которые занимаются пиратством", - сказал он.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.