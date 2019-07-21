Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T20:40Z
https://ria.ru/20190721/1556745113.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/46/1555664633_0:99:2438:1470_1036x0_80_0_0_335ae4050f5fe12345ab745ca78c1d38.jpg
РИА Новости

В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием Ираном британского танкера

Вчера, 20:40
764
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
КАРАКАС, 21 июл - РИА Новости. Аргументация Ирана на порядок убедительнее, чем аргументация Гибралтара и Лондона, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя задержание Тегераном британского танкера Stena Impero.
"Аргументация, которую привела иранская сторона в подкрепление своих действий, многократно более убедительна, чем те невнятные отсылки к санкционному законодательству Евросоюза, которые были использованы местными властями Гибралтара при поддержке, разумеется, Лондона в момент ареста танкера под панамским флагом с грузом иранской нефти", - сказал дипломат журналистам в кулуарах министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Танкер Stena Impero
Вчера, 13:44
СМИ: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
По словам дипломата, происходящее с грузом иранской нефти "применительно к решениям Гибралтара дробь Великобритании, это эквивалент пиратского захвата судна", так как законодательство ЕС, на которое ссылались в тот момент, не содержит элемент экстерриториальности.
"Не было никакого основания задерживать танкер третьей стороны", - подчеркнул он.
"Аргументация Ирана на порядок более правильная, основанная на международном праве, чем аргументация Гибралтара и Лондона, которые занимаются пиратством", - сказал он.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Вчера, 16:15
США хотят втянуть Британию в противостояние с Ираном, считает Зариф
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Джереми Хант
Вчера, 07:19
СМИ узнали о планах Британии ввести санкции против Ирана из-за танкера
373013955
Обсудить 0
МИД РФВеликобританияРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
США обвинили венесуэльский Су-30 в "агрессивном преследовании" самолета
РИА
Новости
Юрий Бойко
Бойко пообещал, что Украина вернется на мирный путь
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко общается с журналистами на избирательном участке в Киеве. 21 июля 2019
Зеленский прокомментировал возможность премьерства Тимошенко
Сергей Рябков
МИД заявил о решении российскими военными специалистами задач в Венесуэле
Лента
новостей
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал первые экзит-поллы на выборах в Раду
Дмитрий Разумков
Лидер партии Зеленского заявил о желании быстрее закончить войну в Донбассе
Владимир Джабаров
Джабаров прокомментировал первые экзит-поллы на выборах в Раду
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
Партия Порошенко готова объединиться со всеми проевропейскими силами
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко оценила необходимость создания единой валюты России и Белоруссии
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская прокомментировала первые экзит-поллы на выборах в Раду
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Британия проинформировала ООН о задержании Ираном танкера
Кортеж патрулей миссии ОБСЕ в Донбассе
Миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима тишины в Донбассе
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Сирийская армия отразила атаку боевиков на юге Идлиба
Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Зеленский готов дать интервью любому СМИ, в том числе российскому
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
00:18Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии "Самопомощь"
00:12Итоговая явка на выборах в Раду составила 49,84%
Лента новостейМолния