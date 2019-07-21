Актриса из сериала "Воронины" сообщила о закрытии сериала

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что 24-й сезон станет последним для российского сериала "Воронины".
"Сегодня последний раз мы всей семьей, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне", - написала она в комментарии под фото.
По ее словам, актеры уже завершили съемки в павильоне, и до полного завершения работы над сезоном осталось лишь несколько финальных сцен в Сочи.
"Воронины" в 2017 году вошли в книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный среди адаптированных сериалов в мире. Премьера сериала состоялась в ноябре 2009 года.