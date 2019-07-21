Зеленский готов дать интервью любому СМИ, в том числе российскому

"Да-да, смотрите, я открыт и готов дать интервью, этот вопрос, если честно, даже не ко мне, поговорите с пресс-службой. Мы открыты, Украина отличается от многих стран своей открытостью и демократичностью, поэтому и все мы здесь, и мы с вами говорим, как вы видите, на любом языке, потому что у нас все это открыто. Мы свободная страна, так что я готов к любому интервью, к любому количеству удобных и неудобных вопросов", - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналистки российского РБК о том, готов ли он дать их изданию интервью. Отвечая на вопрос, Зеленский перешел на русский язык.