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РИА Новости

Зеленский готов дать интервью любому СМИ, в том числе российскому

Вчера, 20:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открыт для журналистов и готов дать интервью любому СМИ, в том числе российскому.
"Да-да, смотрите, я открыт и готов дать интервью, этот вопрос, если честно, даже не ко мне, поговорите с пресс-службой. Мы открыты, Украина отличается от многих стран своей открытостью и демократичностью, поэтому и все мы здесь, и мы с вами говорим, как вы видите, на любом языке, потому что у нас все это открыто. Мы свободная страна, так что я готов к любому интервью, к любому количеству удобных и неудобных вопросов", - сказал Зеленский в ответ на вопрос журналистки российского РБК о том, готов ли он дать их изданию интервью. Отвечая на вопрос, Зеленский перешел на русский язык.
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