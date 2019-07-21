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РИА Новости

Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной

Вчера, 20:30
28451
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Ранее эксперт в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявил, что Бердымухамедов умер на днях во время отпуска. Рубаев сослался на бизнесменов, которые якобы узнали об этом от источников из спецслужб.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
10 октября 2017, 08:26
Бердымухамедов стал дважды Героем Туркменистана
Позже политолог сообщил, что эта информация не подтвердилась.
"Приношу свои извинения родным и близким президента , а так же всем гражданам Туркменистана", - написал он в фейсбуке.
Рубаев предположил, что слухи о гибели туркменского лидера появились из-за его длительного отсутствия на публике. Политолог заявил, что Бердымухамедова не было десять дней, и поэтому "жители страны начали волноваться".
"Согласно русской пословице, теперь точно будет жить долго", — заключил Рубаев в комментарии "Говорит Москва".
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ТуркменистанВ мире
Популярные комментарии
Серьёзные люди пользуются на такие темы проверенной информацией, а не бегут с высунутым языком ошеломлять публику.
21 июля, 21:22
vyachnick Новиков
2010000
Туркменские алгоритмы проверки на вшивость подчиненных?....следили за реакцией на новость?))
21 июля, 21:26
Константин Чистов
970003
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