Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Ранее эксперт в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявил, что Бердымухамедов умер на днях во время отпуска. Рубаев сослался на бизнесменов, которые якобы узнали об этом от источников из спецслужб.
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Позже политолог сообщил, что эта информация не подтвердилась.
"Приношу свои извинения родным и близким президента , а так же всем гражданам Туркменистана", - написал он в фейсбуке.
Рубаев предположил, что слухи о гибели туркменского лидера появились из-за его длительного отсутствия на публике. Политолог заявил, что Бердымухамедова не было десять дней, и поэтому "жители страны начали волноваться".
"Согласно русской пословице, теперь точно будет жить долго", — заключил Рубаев в комментарии "Говорит Москва".