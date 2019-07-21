Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Ранее эксперт в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявил, что Бердымухамедов умер на днях во время отпуска. Рубаев сослался на бизнесменов, которые якобы узнали об этом от источников из спецслужб.

Позже политолог сообщил, что эта информация не подтвердилась.

"Приношу свои извинения родным и близким президента , а так же всем гражданам Туркменистана", - написал он в фейсбуке.

Рубаев предположил, что слухи о гибели туркменского лидера появились из-за его длительного отсутствия на публике. Политолог заявил, что Бердымухамедова не было десять дней, и поэтому "жители страны начали волноваться".