Зеленский надеется на возвращение украинских моряков в ближайшее время

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время надеется на возвращение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, в результате нарушения границы РФ.

По данным национального exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Верховную раду Украины по итогам внеочередных выборов, лидирует партия Зеленского "Слуга народа " с 43,9%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%.

"В ближайшее время решим этот вопрос, мы очень много работаем над этим вопросом. Сроков точных не могу предоставить", - сказал Зеленский на брифинге после закрытия избирательных участков.

Он отметил, что в ближайшее время, когда появится новый парламент и правительство, а также генпрокурор, команда президента будет работать над выполнением предвыборных обещаний.

"Не только моряки. Это и наши политзаключенные, и военнопленные - для нас все это является приоритетом", - добавил он.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.