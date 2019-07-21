Победа "Слуги народа" позволит реализовать все инициативы, заявил Зеленский

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа партии "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду позволит реализовать его законодательные инициативы.

"Я думаю, что все законодательные инициативы, мы все обязательно сделаем, все, что обещали всем украинцам", - заявил Зеленский в штабе партии.