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РИА Новости

Победа "Слуги народа" позволит реализовать все инициативы, заявил Зеленский

Вчера, 20:26
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа партии "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду позволит реализовать его законодательные инициативы.
"Я думаю, что все законодательные инициативы, мы все обязательно сделаем, все, что обещали всем украинцам", - заявил Зеленский в штабе партии.
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По данным национального exit poll на 18.00 мск, пять партий проходят в Верховную раду Украины по итогам внеочередных выборов, лидирует партия Зеленского "Слуга народа " с 43,9%, за ней следует "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 11,5%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,9%.
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Досрочные выборы в РадуВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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