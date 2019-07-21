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РИА Новости

Зеленский назвал мир в Донбассе приоритетом для украинских властей

Вчера, 20:23
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после обнародования exit poll заявил, что приоритет власти - это прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.
Зеленский пришел в штаб партии "Слуга народа", где следил за объявлениями результатов национального exit poll, следует из онлайн трансляции штаба.
"Я хочу сказать, что это не просто большое доверие. Это большая ответственность для меня лично, для нашей команды. Мы не подведем украинцев. Вы знаете, наши главные приоритеты – как и для каждого украинца, это прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается на Украине", - заявил Зеленский в штабе партии.
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