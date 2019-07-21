Зеленский назвал мир в Донбассе приоритетом для украинских властей

"Я хочу сказать, что это не просто большое доверие. Это большая ответственность для меня лично, для нашей команды. Мы не подведем украинцев. Вы знаете, наши главные приоритеты – как и для каждого украинца, это прекращение войны, возвращение наших пленных и победа над той коррупцией, которая до сих пор остается на Украине", - заявил Зеленский в штабе партии.