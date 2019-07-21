Избирком при посольстве Украины в Праге отказал РИА в информации о выборах

ПРАГА, 21 июл – РИА Новости. Руководитель избирательной комиссии при посольстве Украины в Чехии Светлана Шаповал отказалась предоставить РИА Новости информацию о том, как проходит голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду страны, объяснив это тем, что официальным органам Украины запрещено общаться с агентством МИА "Россия сегодня", в состав которого входит РИА Новости.
"Извините, но, как и весной (во время выборов президента Украины – ред.), я не могу ничего Вам сказать о том, как на нашем избирательном участке проходит голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду", - сказала Шаповал.
По её словам, официальным органам Украины запрещено предоставлять какую-либо информацию МИА "Россия сегодня".
Согласно данным МВД Чехии, в стране проживает около 140 тысяч граждан Украины, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание. Граждане Украины составляют крупнейшую из зарубежных диаспор в Чехии. Избирательные участки по внеочередным выборам в Верховную Раду Украины созданы в Праге (около 20 тысяч зарегистрированных избирателей) и Брно, на юго-востоке республики (около 5 тысяч).
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