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РИА Новости
Культура

Инна Чурикова написала в соцсетях, что ее выписали из больницы

Вчера, 20:29
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИнна Чурикова
Инна Чурикова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Актриса Инна Чурикова написала на своей страничке в Фейсбуке, что она уже дома и поблагодарила всех подписчиков, которые беспокоились о ее здоровье.
На фотографии Инна Чурикова с сыном Иваном Панфиловым.
Актрису госпитализировали в НИИ имени Склифосовского вечером 18 июля, после того как она внезапно упала со сцены во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Зрители помогли ей подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену, но за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль пришлось прервать.
Некоторое время Чурикова провела в реанимации, но затем ее перевели в обычную палату. Медики оценивали ее состояние как средней степени тяжести.
Актриса Инна Чурикова
20 июля, 10:44
В театре рассказали о состоянии Инны Чуриковой
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КультураТеатрКино и сериалыНовости культурыИнна Чурикова
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