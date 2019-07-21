Инна Чурикова написала в соцсетях, что ее выписали из больницы

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Актриса Инна Чурикова написала на своей страничке в Фейсбуке, что она уже дома и поблагодарила всех подписчиков, которые беспокоились о ее здоровье.

На фотографии Инна Чурикова с сыном Иваном Панфиловым.

Актрису госпитализировали в НИИ имени Склифосовского вечером 18 июля, после того как она внезапно упала со сцены во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Зрители помогли ей подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену, но за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль пришлось прервать.