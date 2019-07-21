Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции " Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.

"Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. <…> Мы до 2022 года уже не дотянем", — отметил министр.

Орешкин рассказал, что министерство разрабатывает меры, позволяющие замедлить рост кредитования.

Он также отметил, что Минэкономразвития не конфликтует с Центробанком, в чью зону ответственности входит сдерживание роста потребительского кредитования. По его словам, два ведомства ведут публичную дискуссию по ряду экономических вопросов.

Проблема закредитованности

Орешкин многократно указывал на проблему закредитованности населения.

Так, в июне Центробанк опубликовал доклад, в котором отмечалось, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП. В ответ министр раскритиковал ведомство, посоветовав ему не загонять население в долговую яму для роста экономики. Он также заявил, что перекос в потребкредитовании несет риски для экономики.

"Я думал, что в Центробанке лучше с макроэкономикой", — подчеркнул он.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет. Минфин поддержал позицию МЭР. В частности, замминистра финансов Алексей Моисеев назвал переход за критические уровни долговой нагрузки россиян социальной проблемой.