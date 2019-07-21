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РИА Новости

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам, проблема приведет ко "взрыву" через три года в экономике.
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"Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. <…> Мы до 2022 года уже не дотянем", — отметил министр.
Орешкин рассказал, что министерство разрабатывает меры, позволяющие замедлить рост кредитования.
Он также отметил, что Минэкономразвития не конфликтует с Центробанком, в чью зону ответственности входит сдерживание роста потребительского кредитования. По его словам, два ведомства ведут публичную дискуссию по ряду экономических вопросов.

Проблема закредитованности

Орешкин многократно указывал на проблему закредитованности населения.
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Так, в июне Центробанк опубликовал доклад, в котором отмечалось, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП. В ответ министр раскритиковал ведомство, посоветовав ему не загонять население в долговую яму для роста экономики. Он также заявил, что перекос в потребкредитовании несет риски для экономики.
"Я думал, что в Центробанке лучше с макроэкономикой", — подчеркнул он.
В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет. Минфин поддержал позицию МЭР. В частности, замминистра финансов Алексей Моисеев назвал переход за критические уровни долговой нагрузки россиян социальной проблемой.
Президент Владимир Путин также призывал Банк России обратить внимание на риски при кредитовании населения.
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Максим ОрешкинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вообще в 2007-2008 был кризис потом в 2014 году .чисто арифметически уже пора очередной кризис встречать и доллар соответственно по 100 рублей!
21 июля, 19:49
Димон Владимирович
51207025
К очередному кризису! К чему же ещё?
21 июля, 19:51
Димон Владимирович
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