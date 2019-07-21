Полиция получила почти две тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция по состоянию на 19.00 мск получила почти 2 тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду Украины, возбуждено 56 уголовных дел, заявили в воскресенье в пресс-службе министерства внутренних дел.
"По состоянию на 19.00 (совпадает с мск) полиция внесла 56 дел в Единый реестр досудебных расследований. Кроме того, составили 52 административных протокола. Всего полиция зафиксировала 1955 обращений", - говорится в сообщении МВД в Facebook.
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Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.