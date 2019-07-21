Полиция получила почти две тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду

Избиратели голосуют на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полиция по состоянию на 19.00 мск получила почти 2 тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду Украины, возбуждено 56 уголовных дел, заявили в воскресенье в пресс-службе министерства внутренних дел.

"По состоянию на 19.00 (совпадает с мск) полиция внесла 56 дел в Единый реестр досудебных расследований. Кроме того, составили 52 административных протокола. Всего полиция зафиксировала 1955 обращений", - говорится в сообщении МВД в Facebook.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.