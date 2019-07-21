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РИА Новости

В Гонконге применили резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих

Вчера, 19:20
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© AFP 2019 / Anthony WallaceПолицейские применяют спецсредства против участников акции протеста в Гонконге. 21 июля 2019
Полицейские применяют спецсредства против участников акции протеста в Гонконге. 21 июля 2019
© AFP 2019 / Anthony Wallace
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Гонконге полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона противников закона об экстрадиции, сообщила телерадиокорпорация RTHK.
По данным издания, перед этим митингующие бросали в полицейских различные предметы. Корреспондент RTHK рассказала, что видела заполненный кирпичами контейнер, который протестующие попытались спрятать от нее под раскрытыми зонтами.
© REUTERS / Edgar SuСтолкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019
Столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019
© REUTERS / Edgar Su
Столкновения между полицейскими и участниками акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. 21 июля 2019

Как проходила акция

Это уже третья масштабная акция протеста с начала июня. Она была согласована с властями, но митингующих призвали сократить маршрут шествия из соображений безопасности. Это связано с тем, что протестующие планировали пройти мимо здания штаб-квартиры полиции, которое ранее уже дважды осаждали, а также комплекса правительственных зданий и здания парламента.
Демонстранты отказались подчиняться требованию полиции, в очередной раз окружили здание штаб-квартиры, а также заблокировали главные дороги города. Кроме того, они закидали сырыми яйцами и изрисовали табличку на здании канцелярии правительства Китая, а также облили черной краской государственный герб, который висел у входа в ведомство. Перед этим митингующие закрасили объективы камер видеонаблюдения.
Полиция у здания Законодательного собрания в Гонконке
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В ответ полиция заблокировала районы, в которых проходит акция, заявила о готовящейся зачистке и призвала демонстрантов немедленно разойтись. Они не подчинились требованиям, спустя два часа после этого начались столкновения.
С начала дня полиция задержала 37 человек, при этом 11 сотрудников получили ранения, в том числе двое из них потеряли пальцы.

"Вызов авторитету"

Власти Китая назвали нападение на здание канцелярии вызовом авторитету.
"Эти действия затрагивают суть принципа "одна страна, две системы", что является абсолютно неприемлемым", - говорится в заявлении.
Центральные власти поблагодарили полицию за то, что она своевременно предприняла меры, а также поддержали действия правительства Гонконга, направленные на обеспечение безопасности и наказание преступников.

Закон об экстрадиции

Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
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Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около двух миллионов человек вышли на протесты.
После этого правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию.
Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились.
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 21 июля 2019
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Новый закон об экстрадиции: благо Гонконга или "смерть автономного статуса"В Гонконге сотни тысяч жителей недовольны возможным изменением порядка экстрадиции подозреваемых и преступников. Оппозиция считает, что Китай теперь сможет заставить замолчать диссидентов. Власти говорят лишь о модернизации законодательства. Кто прав?
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