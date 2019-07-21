В ДНР рассказали о нарушениях силовиками нового перемирия в Донбассе

Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото

Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза за воскресенье нарушили новый режим прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля. Ранее в ведомстве сообщали, что первое нарушение нового перемирия со стороны силовиков было зафиксировано на юге ДНР в 12.53 мск.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Дзержинск-Горловка. Выпущена одна граната из ручного противотанкового гранатомета, также применялось стрелковое оружие", - заявил представитель ДНР в СЦКК.