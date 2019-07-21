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РИА Новости

В ДНР рассказали о нарушениях силовиками нового перемирия в Донбассе

Вчера, 19:12
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖенщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела
Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза за воскресенье нарушили новый режим прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Контактная группа на переговорах по Донбассу в Минске договорилась об очередном режиме прекращения огня в Донбассе с 00.01 21 июля. Ранее в ведомстве сообщали, что первое нарушение нового перемирия со стороны силовиков было зафиксировано на юге ДНР в 12.53 мск.
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Дзержинск-Горловка. Выпущена одна граната из ручного противотанкового гранатомета, также применялось стрелковое оружие", - заявил представитель ДНР в СЦКК.
В ведомстве добавили, что третьим нарушением со стороны силовиков был обстрел населенного пункта Михайловка. "В 18.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по направлению Троицкое-Михайловка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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