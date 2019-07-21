Британия проинформировала ООН о задержании Ираном танкера

ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания проинформировала ООН об инциденте с танкером Stena Impero и призвала Иран освободить судно, следует из письма британского зампостпреда при организации Джонатана Аллена.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

"Данная напряженность крайне беспокоит, наш приоритет - ее деэскалация. Мы не ищем конфронтации с Ираном, но угрожать осуществляемому на законных основаниях в международном транзитном коридоре судоходству недопустимо. Воспрепятствование проходу и захват Stena Impero противоречит международному праву", - говорится в письме, направленном председателю СБ ООН и генсеку организации.

Аллен утверждает, что танкер был задержан в территориальных водах Омана.