Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T19:10Z
https://ria.ru/20190721/1556743351.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155673/35/1556733548_182:125:3600:2048_1036x0_80_0_0_2a602ca8cf5cd94d30047a1cd38b439f.jpg
РИА Новости

Британия проинформировала ООН о задержании Ираном танкера

Вчера, 19:10
379
© REUTERS / Pool via WANAВертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
© REUTERS / Pool via WANA
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания проинформировала ООН об инциденте с танкером Stena Impero и призвала Иран освободить судно, следует из письма британского зампостпреда при организации Джонатана Аллена.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Танкер Stena Impero
Вчера, 13:44
СМИ: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
"Данная напряженность крайне беспокоит, наш приоритет - ее деэскалация. Мы не ищем конфронтации с Ираном, но угрожать осуществляемому на законных основаниях в международном транзитном коридоре судоходству недопустимо. Воспрепятствование проходу и захват Stena Impero противоречит международному праву", - говорится в письме, направленном председателю СБ ООН и генсеку организации.
Аллен утверждает, что танкер был задержан в территориальных водах Омана.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлили их содержание под стражей до 15 августа.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
20 июля, 14:27
Зариф: действия Ирана в Персидском заливе направлены на соблюдение правил
59100016
Обсудить 3
ВеликобританияООНИранВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием Ираном британского танкера
РИА
Новости
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Сирийская армия отразила атаку боевиков на юге Идлиба
Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела
В ДНР рассказали о нарушениях силовиками нового перемирия в Донбассе
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
США обвинили венесуэльский Су-30 в "агрессивном преследовании" самолета
Лента
новостей
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Зариф назвал введение США санкций против Ирана "экономическим терроризмом"
Самолет Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines заходит на посадку
В США два самолета столкнулись в аэропорту
Дмитрий Разумков
Лидер партии Зеленского заявил о желании быстрее закончить войну в Донбассе
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
США хотят втянуть Британию в противостояние с Ираном, считает Зариф
Британский танкер Stena Impero
Владельцы задержанного Ираном танкера оказывают поддержку семьям экипажа
Сергей Рябков
МИД заявил о решении российскими военными специалистами задач в Венесуэле
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
В Алжире рассказали о задержании Ираном танкера Mesdar
Президент Украины Владимир Зеленский на избирательном участке в Киеве в день досрочных выборов в Верховную раду Украины
Зеленский готов дать интервью любому СМИ, в том числе российскому
Танкер Stena Impero
Иран не отпустит экипаж задержанного танкера до завершения следствия
Константин Косачев
Косачев прокомментировал результаты экзит-поллов на выборах в Раду
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
00:18Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии "Самопомощь"
00:12Итоговая явка на выборах в Раду составила 49,84%
Лента новостейМолния