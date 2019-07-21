Сирийская армия отразила атаку боевиков на юге Идлиба

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сирийская армия отразила нападение террористических группировок на свои позиции на юге провинции Идлиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По сообщению агентства, отряды сирийской армии отразили нападение на свои огневые позиции в деревне аль-Касабия на юге Идлиба и ликвидировали ряд боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"* и их технику.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенные в России террористические организации