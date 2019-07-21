Владельцы задержанного Ираном танкера оказывают поддержку семьям экипажа

ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Представители компаний-владельцев задержанного Ираном британского танкера Stena Impero оказывают поддержку семьям членов экипажа, удерживаемых иранскими властями, заявил глава компании Stena Bulk Эрик Ханелл.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

"Все усилия (владельцев судна - ред.) Stena Bulk и Northern Marine Management направлены на обеспечение благополучного и безопасного возвращения нашей команды и поддержку членов семей экипажа в это трудное время. Наши местные представители в Латвии, на Филиппинах и в России находятся в постоянном контакте с семьями, и мы продолжим делать все возможное для их информирования и поддержки во всем, чем можем", - говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении Ханелла.

По его словам, судовладельцы подали официальный запрос властям Ирана на посещение моряков на борту корабля.

"Запрос был получен, мы ожидаем официального ответа. Мы продолжим сотрудничать и общаться с властями (Ирана - ред.)", - отметил Ханелл.