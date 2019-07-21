Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T19:00Z
https://ria.ru/20190721/1556743095.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155671/69/1556716989_0:50:1201:725_1036x0_80_0_0_989f3f4e2cabb6fc9d2299c52f4a5574.jpg
РИА Новости

Владельцы задержанного Ираном танкера оказывают поддержку семьям экипажа

Вчера, 19:00
323
© REUTERSБританский танкер Stena Impero
Британский танкер Stena Impero
© REUTERS
Британский танкер Stena Impero. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Представители компаний-владельцев задержанного Ираном британского танкера Stena Impero оказывают поддержку семьям членов экипажа, удерживаемых иранскими властями, заявил глава компании Stena Bulk Эрик Ханелл.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Танкер Stena Impero
Вчера, 13:44
СМИ: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
"Все усилия (владельцев судна - ред.) Stena Bulk и Northern Marine Management направлены на обеспечение благополучного и безопасного возвращения нашей команды и поддержку членов семей экипажа в это трудное время. Наши местные представители в Латвии, на Филиппинах и в России находятся в постоянном контакте с семьями, и мы продолжим делать все возможное для их информирования и поддержки во всем, чем можем", - говорится в полученном РИА Новости письменном заявлении Ханелла.
По его словам, судовладельцы подали официальный запрос властям Ирана на посещение моряков на борту корабля.
"Запрос был получен, мы ожидаем официального ответа. Мы продолжим сотрудничать и общаться с властями (Ирана - ред.)", - отметил Ханелл.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлили их содержание под стражей до 15 августа.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Вчера, 16:15
США хотят втянуть Британию в противостояние с Ираном, считает Зариф
202100
Обсудить 0
ВеликобританияИранВ мире
Рекомендуем
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Британия проинформировала ООН о задержании Ираном танкера
РИА
Новости
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
Полиция получила почти 1,8 тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото
Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
Самолет Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines заходит на посадку
В США два самолета столкнулись в аэропорту
Лента
новостей
В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
Танкер Stena Impero
Иран не отпустит экипаж задержанного танкера до завершения следствия
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 21 июля 2019
Власти Китая прокомментировали нападение на здание канцелярии в Гонконге
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Зариф назвал введение США санкций против Ирана "экономическим терроризмом"
Поселок пограничников на берегу бухты Малокурильская острова Шикотан Сахалинской области
Абэ хочет "продвинуть" мирный договор с Россией до 2021 года
Протесты в Гонконге
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ, сообщили СМИ
Женщина убирает мусор во дворе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела
В ДНР рассказали о нарушениях силовиками нового перемирия в Донбассе
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
США хотят втянуть Британию в противостояние с Ираном, считает Зариф
Сотрудница в операционном зале банка
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
На Украине обнаружили уже подписанные протоколы о подсчете голосов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18Собчак потребовала от россиян прекратить попрекать ее "Домом-2"
02:13В Кувейте прокомментировали задержание Ираном британского танкера
02:10Глава партии "Слуга народа" рассказал о работе над коалиционным соглашением
02:03Саудовская Аравия призвала международное сообщество сдерживать Иран
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
Лента новостейМолния