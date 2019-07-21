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РИА Новости

Власти Китая прокомментировали нападение на здание канцелярии в Гонконге

Вчера, 18:47
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© REUTERS / Tyrone SiuУчастники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 21 июля 2019
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 21 июля 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Акты вандализма протестующих в отношении здания канцелярии правительства КНР в Гонконге являются открытым вызовом авторитету центральных властей, говорится в заявлении канцелярии по делам САР Гонконг и Макао при Госсовете КНР.
В распространенном заявлении отмечается, что вечером 21 июля несколько радикально настроенных демонстрантов забросали черной краской национальный герб, висящий у входа в здание канцелярии, исписали внешние стены здания оскорбительными надписями и пытались ворваться в ведомство.
Полиция у здания Законодательного собрания в Гонконге
Вчера, 16:02
Полиция Гонконга проведет зачистку заблокированных протестующими районов
"Эти действия открыто бросают вызов авторитету центрального правительства и затрагивают суть принципа "одна страна, две системы", что является абсолютно неприемлемым", - говорится в заявлении.
Центральные власти назвали крайне важным, чтобы полиция Гонконга своевременно предприняла соответствующие меры, а также выразили твердую поддержку правительству Гонконга в принятии всех необходимых мер для обеспечения безопасности центральных правительственных учреждений в Гонконге, защиты правопорядка и наказания преступников.
Ранее правительство Гонконга также осудило действия демонстрантов и обещало привлечь к ответственности виновных.
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
Вчера, 15:20
МИД России рекомендовал избегать мест скопления людей в Гонконге
В воскресенье десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов, в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек.
Сокращенный маршрут предполагал, что протестующие не будут проходить здание штаб-квартиры полиции, которое уже дважды находилось в осаде, а также комплекс правительственных зданий и здание парламента в районе Адмиралтейство. Однако демонстранты в очередной раз окружили здание центрального управления полиции Гонконга, выкрикивая оскорбления, а также заблокировали несколько главных дорог города. Кроме того, участники шествия закидали сырыми яйцами и изрисовали табличку на здании канцелярии центрального правительства КНР в САР Гонконг, закрасили объективы камер видеонаблюдения. Также они слепили лазерами через окна офицеров, которые снимали на фотоаппараты происходящее на улице.
Около 22.00 по местному времени полиция начала зачистку заблокированных протестующими улиц города, применив слезоточивый газ для разгона толпы.
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ГонконгКитайВ мире
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