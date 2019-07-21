Власти Китая прокомментировали нападение на здание канцелярии в Гонконге

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Акты вандализма протестующих в отношении здания канцелярии правительства КНР в Гонконге являются открытым вызовом авторитету центральных властей, говорится в заявлении канцелярии по делам САР Гонконг и Макао при Госсовете КНР.

В распространенном заявлении отмечается, что вечером 21 июля несколько радикально настроенных демонстрантов забросали черной краской национальный герб, висящий у входа в здание канцелярии, исписали внешние стены здания оскорбительными надписями и пытались ворваться в ведомство.

"Эти действия открыто бросают вызов авторитету центрального правительства и затрагивают суть принципа "одна страна, две системы", что является абсолютно неприемлемым", - говорится в заявлении.

Центральные власти назвали крайне важным, чтобы полиция Гонконга своевременно предприняла соответствующие меры, а также выразили твердую поддержку правительству Гонконга в принятии всех необходимых мер для обеспечения безопасности центральных правительственных учреждений в Гонконге, защиты правопорядка и наказания преступников.

Ранее правительство Гонконга также осудило действия демонстрантов и обещало привлечь к ответственности виновных.

В воскресенье десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов, в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек.

Сокращенный маршрут предполагал, что протестующие не будут проходить здание штаб-квартиры полиции, которое уже дважды находилось в осаде, а также комплекс правительственных зданий и здание парламента в районе Адмиралтейство. Однако демонстранты в очередной раз окружили здание центрального управления полиции Гонконга, выкрикивая оскорбления, а также заблокировали несколько главных дорог города. Кроме того, участники шествия закидали сырыми яйцами и изрисовали табличку на здании канцелярии центрального правительства КНР в САР Гонконг, закрасили объективы камер видеонаблюдения. Также они слепили лазерами через окна офицеров, которые снимали на фотоаппараты происходящее на улице.