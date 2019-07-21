Орешкин прокомментировал вопрос создания единой валюты России и Белоруссии

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии "Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей" в рамках ПМЭФ-2019

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Создание единой валюты в рамках интеграционного процесса России и Белоруссии не вопрос ближайшего времени, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Это вопрос совсем дальних сроков", - сказал Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он пояснил, что если Россия и Белоруссия будут вводить единую денежно-кредитную политику на две страны сразу, то из-за разных размеров экономик это может привести к росту волатильности в Белоруссии.