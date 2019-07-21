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РИА Новости

Орешкин прокомментировал вопрос создания единой валюты России и Белоруссии

Вчера, 18:39
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии "Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей" в рамках ПМЭФ-2019
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Создание единой валюты в рамках интеграционного процесса России и Белоруссии не вопрос ближайшего времени, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Это вопрос совсем дальних сроков", - сказал Орешкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
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Он пояснил, что если Россия и Белоруссия будут вводить единую денежно-кредитную политику на две страны сразу, то из-за разных размеров экономик это может привести к росту волатильности в Белоруссии.
"Бежать впереди с точки зрения единой валюты, единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты уже не приводило к таким колебаниям", - добавил он.
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Максим ОрешкинБелоруссияРоссияЭкономика
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