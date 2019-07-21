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РИА Новости

Президент Бердымухамедов поздравил туркменских медработников с праздником

Вчера, 18:32
11987
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
АШХАБАД, 21 июл - РИА Новости. Туркменистан в воскресенье отмечает День работников здравоохранения и медицинской промышленности, президент Гурбангулы Бердымухамедов в своём поздравлении им отметил успехи здравоохранения страны, передаёт корреспондент РИА Новости.
По всей стране проходят праздничные мероприятия, чествования работников системы здравоохранения, концерты, выставки достижений туркменской медицины и другие мероприятия. Практически все каналы туркменского телевидения передают праздничные передачи, посвященные профессиональному празднику туркменских медработников.
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В поздравлении главы государства отмечается, что "в настоящее время в стране успешно проводится работа по совершенствованию системы здравоохранения в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения".
"В частности, обеспечены здоровье и защита материнства и детства, полностью искоренён ряд инфекционных болезней, внедрены принципы здорового образа жизни", - подчеркивается в поздравлении президента.
День работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана совпал с трудовым отпуском туркменского правительства во главе с президентом Бердымухамедовым. Как сообщили местные СМИ, глава государства 15 июля - в первый день отпуска - завершил написание очередного, 11-го тома энциклопедического труда "Лекарственных растений Туркменистана".
Несмотря на отпуск, глава государства продолжает работать. Так СМИ сообщили, что в субботу президент подписал постановление и утвердил туркменскую часть туркмено-бахрейнской межправительственной комиссии.
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