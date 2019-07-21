На Украине обнаружили уже подписанные протоколы о подсчете голосов

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Члены избирательной комиссии на одном из участков в Мелитополе Запорожской области подписали протоколы о подсчете голосов избирателей до его заполнения, возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
"Члены избирательной комиссии на одном из избирательных участков в городе Мелитополь подписали протоколы о подсчете голосов избирателей до его заполнения, и подписали не на заседании избирательной комиссии", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "предоставление ложных сведений в орган ведения государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.