На Украине обнаружили уже подписанные протоколы о подсчете голосов

Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Члены избирательной комиссии на одном из участков в Мелитополе Запорожской области подписали протоколы о подсчете голосов избирателей до его заполнения, возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"Члены избирательной комиссии на одном из избирательных участков в городе Мелитополь подписали протоколы о подсчете голосов избирателей до его заполнения, и подписали не на заседании избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "предоставление ложных сведений в орган ведения государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.