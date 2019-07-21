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РИА Новости

Украинские полярники проголосовали на выборах в Раду

Вчера, 18:00
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Двенадцать украинских полярников проголосовали на самом отдаленном от Киева избирательном участке - на антарктической станции "Академик Вернадский", сообщила в воскресенье пресс-служба министерства образования и науки Украины.
"На спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную раду Украины. К нему присоединились 12 участников 24-й украинской антарктической экспедиции, то есть явка традиционно составляет 100%", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что станция "Академик Вернадский" расположена за 15 тысяч километров от Киева и является самым далеким избирательным участком Украины, поэтому избирательная процедура здесь имеет свои особенности. В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопии, после голосования в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через Интернет отправляют в Киев.
По данным пресс-службы, голосование продолжалось всего 30 минут в помещении бара "Фарадей", ящиком для голосования служил прозрачный бокс для еды.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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