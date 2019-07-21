Власти Гонконга накажут осквернивших здание канцелярии правительства

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Правительство Гонконга осудило акты вандализма демонстрантов в отношении здания канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге и обещало привлечь к ответственности виновных, следует из опубликованного заявления.

"Правительство специального административного района Гонконг резко осуждает злонамеренное окружение здания канцелярии центрального правительства КНР в САР Гонконг, а также государственного герба, публичный вызов государственному суверенитету. Правительство района проведет тщательное расследование и привлечет к ответственности виновных", - говорится в опубликованном заявлении.

В воскресенье десятки тысячи демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города.

Сокращенный маршрут предполагал, что протестующие не будут проходить здание штаб-квартиры полиции, которое уже дважды находилось в осаде, а также комплекс правительственных зданий и здание парламента в районе Адмиралтейство. Однако демонстранты в очередной раз окружили здание центрального управления полиции Гонконга, выкрикивая оскорбления, а также заблокировали несколько главных дорог города. Кроме того, участники шествия закидали сырыми яйцами и изрисовали табличку на здании канцелярии центрального правительства КНР в САР Гонконг, закрасили объективы камер видеонаблюдения. Также они слепили лазерами через окна офицеров, которые снимали на фотоаппараты происходящее на улице.