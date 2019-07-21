Власти Гонконга накажут осквернивших здание канцелярии правительства

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Правительство Гонконга осудило акты вандализма демонстрантов в отношении здания канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге и обещало привлечь к ответственности виновных, следует из опубликованного заявления.
"Правительство специального административного района Гонконг резко осуждает злонамеренное окружение здания канцелярии центрального правительства КНР в САР Гонконг, а также государственного герба, публичный вызов государственному суверенитету. Правительство района проведет тщательное расследование и привлечет к ответственности виновных", - говорится в опубликованном заявлении.
В воскресенье десятки тысячи демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города.
Сокращенный маршрут предполагал, что протестующие не будут проходить здание штаб-квартиры полиции, которое уже дважды находилось в осаде, а также комплекс правительственных зданий и здание парламента в районе Адмиралтейство. Однако демонстранты в очередной раз окружили здание центрального управления полиции Гонконга, выкрикивая оскорбления, а также заблокировали несколько главных дорог города. Кроме того, участники шествия закидали сырыми яйцами и изрисовали табличку на здании канцелярии центрального правительства КНР в САР Гонконг, закрасили объективы камер видеонаблюдения. Также они слепили лазерами через окна офицеров, которые снимали на фотоаппараты происходящее на улице.
После того, как полиция около 20.00 по местному времени объявила, что собирается провести зачистку, протестующие покинули район здания.