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РИА Новости

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ, сообщили СМИ

Вчера, 17:39
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© AFP 2019 / Anthony WallaceПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© AFP 2019 / Anthony Wallace
Протесты в Гонконге
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих через два часа после объявления о планах провести зачистку заблокированных демонстрантами районов, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
В воскресенье десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек.
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Сообщается, что столкновения произошли на одной из центральных дорог, полиция применила слезоточивый газ, протестующие в свою очередь, прикрываясь раскрытыми зонтами, пытались двигаться к полицейскому кордону.
По данным издания, протестующие бросали в полицейских различные предметы. Корреспондент издания сообщает, что она видела заполненный контейнер кирпичами, который протестующие попытались от нее скрыть зонтами.
Ранее полиция Гонконга объявила, что собирается провести зачистку заблокированных районов и призвала демонстрантов разойтись немедленно.
Сокращенный маршрут предполагал, что протестующие не будут проходить здание штаб-квартиры полиции, которое уже дважды находилось в осаде, а также комплекс правительственных зданий и здание парламента в районе Адмиралтейство. Однако демонстранты в очередной раз окружили здание центрального управления полиции Гонконга, выкрикивая оскорбления, а также заблокировали несколько главных дорог города. Кроме того, участники шествия закидали сырыми яйцами и изрисовали табличку на здании канцелярии центрального правительства КНР в САР Гонконг, закрасили объективы камер видеонаблюдения. Также они слепили лазерами через окна офицеров, которые снимали на фотоаппараты происходящее на улице.
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