В Гонконге полиция применила слезоточивый газ, сообщили СМИ

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих через два часа после объявления о планах провести зачистку заблокированных демонстрантами районов, сообщает телерадиокорпорация Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих через два часа после объявления о планах провести зачистку заблокированных демонстрантами районов, сообщает телерадиокорпорация RTHK

В воскресенье десятки тысяч демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города. По данным организаторов в акции приняли участие 430 тысяч человек, полиция называет цифру 138 тысяч человек.

Сообщается, что столкновения произошли на одной из центральных дорог, полиция применила слезоточивый газ, протестующие в свою очередь, прикрываясь раскрытыми зонтами, пытались двигаться к полицейскому кордону.

По данным издания, протестующие бросали в полицейских различные предметы. Корреспондент издания сообщает, что она видела заполненный контейнер кирпичами, который протестующие попытались от нее скрыть зонтами.

Ранее полиция Гонконга объявила, что собирается провести зачистку заблокированных районов и призвала демонстрантов разойтись немедленно.