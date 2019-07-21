В Киеве сообщили об обнаружении 12 боеприпасов у КПП в Донбассе

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Специалисты обнаружили 12 взрывоопасных предметов возле КПП "Майорское" в Донбассе, сообщила в воскресенье Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что на КПП "Майорское" в Донбассе приостановили пропуск людей из-за обнаружения в 150 метрах от пункта пропуска 120-миллиметровой артиллерийской мины.
16 июля, 16:21Украинский эксперт рассказал, с чем связаны участившиеся "минирования"Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе. Как отметил в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в последнее время сообщений о фальшивых минированиях в стране становится все больше.
"При обследовании территории КПВВ "Майорское" пиротехники Госслужбы по ЧС обнаружили взрывоопасные предметы. По состоянию на 17.00 (совпадает с мск), уже найдено 12 взрывоопасных предметов: одна минометная мина 120 мм, один артиллерийский снаряд 23 мм, четыре артиллерийских снаряда 30 мм, пять ручных гранат и фрагмент минометной мины", - говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.
Специалисты продолжают обследование территории.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.