В Киеве сообщили об обнаружении 12 боеприпасов у КПП в Донбассе

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Специалисты обнаружили 12 взрывоопасных предметов возле КПП "Майорское" в Донбассе, сообщила в воскресенье Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что на КПП "Майорское" в Донбассе приостановили пропуск людей из-за обнаружения в 150 метрах от пункта пропуска 120-миллиметровой артиллерийской мины.

"При обследовании территории КПВВ "Майорское" пиротехники Госслужбы по ЧС обнаружили взрывоопасные предметы. По состоянию на 17.00 (совпадает с мск), уже найдено 12 взрывоопасных предметов: одна минометная мина 120 мм, один артиллерийский снаряд 23 мм, четыре артиллерийских снаряда 30 мм, пять ручных гранат и фрагмент минометной мины", - говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

Специалисты продолжают обследование территории.