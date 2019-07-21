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РИА Новости

В Одесской области проверяют сообщения о минировании избирательных участков

Вчера, 17:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДевушка голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
Девушка голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Девушка голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о минировании еще четырех избирательных участков в Одесской области, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ранее в воскресенье полиция сообщила, что поступила информация о минировании восьми избирательных участков в Беляевском и Раздельнянском районах, в результате проверки взрывчатку не нашли. Позже правоохранители получили сообщение о минировании еще девяти участков в Одесской области, проводится проверка.
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"Правоохранители проверяют информацию о минировании четырех избирательных участков в Подольском районе. Сообщение о минировании поступило по спецлинии "102" в 16.25 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.
На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, работники кинологического центра и Госслужбы по ЧС. Проводится проверка.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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