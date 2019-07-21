В Одесской области проверяют сообщения о минировании избирательных участков

Девушка голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области

Девушка голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о минировании еще четырех избирательных участков в Одесской области, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в воскресенье полиция сообщила, что поступила информация о минировании восьми избирательных участков в Беляевском и Раздельнянском районах, в результате проверки взрывчатку не нашли. Позже правоохранители получили сообщение о минировании еще девяти участков в Одесской области, проводится проверка.

"Правоохранители проверяют информацию о минировании четырех избирательных участков в Подольском районе. Сообщение о минировании поступило по спецлинии "102" в 16.25 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.

На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, работники кинологического центра и Госслужбы по ЧС. Проводится проверка.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.