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РИА Новости

На Украине завели 33 дела из-за нарушений на выборах в Раду

Вчера, 17:19
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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Украинская полиция возбудила 33 дела из-за нарушений, связанных с выборами в Верховную раду, составлен 41 административный протокол, заявил в воскресенье советник главы МВД Иван Стойко.
"Голосование проходит более-менее спокойно. Сообщений о серьезных нарушениях нет. Но если говорить об общей цифре, то на 17.00 (совпадает с мск) поступило 1614 заявлений и сообщений (о нарушениях – ред.). Открыты 33 (дела – ред.) в едином реестре досудебных расследований, составлен 41 протокол", - заявил Стойко на брифинге.
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По его словам, больше всего заявлений о нарушениях, связанных с избирательной кампанией, поступило в Донецкой и Днепропетровской областях (по 220 сообщений), Харьковской (93) и Запорожской (91) областях, а также в Киеве.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
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