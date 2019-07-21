На Украине завели 33 дела из-за нарушений на выборах в Раду

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Украинская полиция возбудила 33 дела из-за нарушений, связанных с выборами в Верховную раду, составлен 41 административный протокол, заявил в воскресенье советник главы МВД Иван Стойко.

"Голосование проходит более-менее спокойно. Сообщений о серьезных нарушениях нет. Но если говорить об общей цифре, то на 17.00 (совпадает с мск) поступило 1614 заявлений и сообщений (о нарушениях – ред.). Открыты 33 (дела – ред.) в едином реестре досудебных расследований, составлен 41 протокол", - заявил Стойко на брифинге.

По его словам, больше всего заявлений о нарушениях, связанных с избирательной кампанией, поступило в Донецкой и Днепропетровской областях (по 220 сообщений), Харьковской (93) и Запорожской (91) областях, а также в Киеве.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.