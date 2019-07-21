В Оренбургской области самолеты сбросили 84 тонны воды для тушения пожара

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Два самолета Ил-76 сбросили 84 тонны воды для ликвидации степного пожара в Оренбургской области, всего было совершено семь вылетов, сообщает Минобороны РФ.

"Самолеты военно-транспортной авиации выполнили еще 2 самолетовылета, сбросив 84 тонны воды. Всего экипажи ВТА совершили 7 вылетов, сбросив около 300 тонн воды", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар локализован, угрозы распространения огня нет.