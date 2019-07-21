СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. The Hill назвало бессмысленными готовящиеся санкции США против "Северного потока — 2". Как пишет издание, куда более "эффективным методом" борьбы с энергопроектом стали бы поставки в Европу американского сжиженного природного газа.

Автор статьи подчеркнул, что возможное введение санкций в большей степени ударит по американским компаниям и банкам, которые сотрудничают с европейскими партнерами "Газпрома". При этом издание пишет, что готовящийся в конгрессе пакет ограничительных мер вовсе не будет работать. The Hill также назвало возможные санкции протекционистской мерой.

Вместе с тем автор статьи утверждает, что российские проекты якобы несут угрозу европейской энергетической безопасности. Мерой противодействия автор The Hill назвал поставки американского СПГ в Европу. Издание сообщило, что это помогло бы "ослабить экономическую хватку, которой Россия держит своих западноевропейских покупателей" и помешало бы использовать свои ресурсы как "геополитическое оружие".

В июне комитет конгресса одобрил законопроект, предполагающий введение санкций против лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". При этом российский МИД на фоне возможных ограничительных мер отметил, что Северный поток — 2" носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.

В Европе "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.

Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент. США также препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.

Российские власти многократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.