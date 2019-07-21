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РИА Новости

СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"

Вчера, 17:05
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. The Hill назвало бессмысленными готовящиеся санкции США против "Северного потока — 2". Как пишет издание, куда более "эффективным методом" борьбы с энергопроектом стали бы поставки в Европу американского сжиженного природного газа.
Автор статьи подчеркнул, что возможное введение санкций в большей степени ударит по американским компаниям и банкам, которые сотрудничают с европейскими партнерами "Газпрома". При этом издание пишет, что готовящийся в конгрессе пакет ограничительных мер вовсе не будет работать. The Hill также назвало возможные санкции протекционистской мерой.
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Вместе с тем автор статьи утверждает, что российские проекты якобы несут угрозу европейской энергетической безопасности. Мерой противодействия автор The Hill назвал поставки американского СПГ в Европу. Издание сообщило, что это помогло бы "ослабить экономическую хватку, которой Россия держит своих западноевропейских покупателей" и помешало бы использовать свои ресурсы как "геополитическое оружие".
В июне комитет конгресса одобрил законопроект, предполагающий введение санкций против лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". При этом российский МИД на фоне возможных ограничительных мер отметил, что Северный поток — 2" носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
В Европе "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
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Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент. США также препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
Российские власти многократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, газопровод станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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