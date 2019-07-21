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РИА Новости

Наблюдатели: в Волынской области избирателям может не хватить бюллетеней

Вчера, 16:57
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкИзбирательница голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
Избирательница голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины. 21 июля 2019
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Почти 100 избирательных участков в Волынской области Украины получили для голосования на выборах в парламент меньше бюллетеней, чем им необходимо, сообщила в воскресенье гражданская сеть "Опора".
"Выяснилось, что ряд участков получил меньшее количество бюллетеней, чем количество избирателей в списке на день составления протоколов", - говорится в сообщении на сайте "Опоры".
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Наблюдатели "Опоры" также отметили, что по Волынской области более 30 участков получили такое же количество бюллетеней, как и количество избирателей в списке. Это значит, что если там проголосовать придут все избиратели, в случае, если кто-то "испортит" бюллетень, заменить его будет нечем. Согласно законодательству, бюллетени для голосования изготавливаются в количестве примерно на 0,5% превышающем количество избирателей, включенных в список.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
Гражданская сеть "Опора" с 2007 года анализирует на Украине избирательный процесс, проводит наблюдение за всеми его этапами, работает над усовершенствованием избирательного законодательства в соответствии с международными стандартами, говорится на сайте организации.
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