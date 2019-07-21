"Богемская рапсодия" побила рекорд просмотров старых хитов на YouTube

© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. "Богемская рапсодия", созданная Queen в 1975 году, стала самой старой композицией, количество просмотров которой на YouTube превысило один миллиард, . "Богемская рапсодия", созданная Queen в 1975 году, стала самой старой композицией, количество просмотров которой на YouTube превысило один миллиард, сообщает France Info.

Ранее самой старой песней с просмотрами в Сети, превысившими миллиард, была November Rain группы Guns N’Roses, выпущенная в 1991 году.

На YouTube "Богемскую рапсодию" выложили в 2008 году.