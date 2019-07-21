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РИА Новости
Культура

"Богемская рапсодия" побила рекорд просмотров старых хитов на YouTube

Вчера, 17:56
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© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Богемская рапсодия"
Кадр из фильма Богемская рапсодия
© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. "Богемская рапсодия", созданная Queen в 1975 году, стала самой старой композицией, количество просмотров которой на YouTube превысило один миллиард, сообщает France Info.
Ранее самой старой песней с просмотрами в Сети, превысившими миллиард, была November Rain группы Guns N’Roses, выпущенная в 1991 году.
На YouTube "Богемскую рапсодию" выложили в 2008 году.
Песня вновь стала популярной после выхода в 2018 году одноименного байопика, который подстегнул интерес к истории группы и ее хитам у молодого поколения.
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