В Одессе проверят сообщения о минировании еще девяти избирательных участков

Украинский эксперт рассказал, с чем связаны участившиеся "минирования" Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе. Как отметил в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в последнее время сообщений о фальшивых минированиях в стране становится все больше.