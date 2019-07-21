В Одессе проверят сообщения о минировании еще девяти избирательных участков

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о минировании еще девяти избирательных участков в Одесской области, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ранее в воскресенье полиция сообщила, что поступило сообщение о минировании восьми избирательных участков в Беляевском и Раздельнянском районах, в результате проверки взрывчатку не нашли.
16 июля, 16:21Украинский эксперт рассказал, с чем связаны участившиеся "минирования"Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе. Как отметил в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в последнее время сообщений о фальшивых минированиях в стране становится все больше.
"Полиция проверяет информацию о минировании избирательных участков в Раздельнянском и Великомихайловском районах. Информация о минировании девяти избирательных участков поступила сегодня в полицию в 15.10", - говорится в сообщении.
Правоохранители проводят проверку.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.