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РИА Новости

Военные приступили к очистке от завалов второго района в Тулуне

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа приступили к расчистке от завалов разрушенных жилых домов и хозяйственных построек второго района пострадавшего от паводка иркутского Тулуна, сообщает пресс-служба ЦВО.
Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 8 пропали без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пункта, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали более 38 тысяч жителей.
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"Группировка Минобороны приступила к очистке нового района, который находился в зоне потопления. Его площадь составляет более 40 гектар, кроме того, необходимо разобрать 30 домов, из них 15 домов, признанных аварийными, 15 домов – перенесенных паводком, и 13 аварийных построек", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военные очистили от последствий паводка 57 гектаров, в том числе разобрали более 40 аварийных и принесенных течением домов.
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По данным ЦВО, задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны, Росгвардии и МЧС останется в регионе до особого распоряжения. Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка.
Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и раздают местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально-значимых объектов, проводят вакцинацию местного населения.
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