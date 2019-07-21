Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убили, считает следствие

ВАРШАВА, 21 июл — РИА Новости. Следствие считает, что пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убили, сообщил представитель окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

"Выводы, сделанные в ходе осмотра, указывают на то, что это было убийство", — сказал он.

Десятого июля пятилетнего мальчика, который находился в населенном пункте Гродзиск-Мазовецкий, около 17 часов забрал отец и уехал в неизвестном направлении.

Тем же вечером тело мужчины нашли на железнодорожном переезде. Прокуратура Польши считает, что он совершил самоубийство. Позднее удалось обнаружить машину, в которой отец вывез мальчика, но ребенка внутри не оказалось.