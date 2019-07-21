Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T16:38Z
https://ria.ru/20190721/1556740518.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убили, считает следствие

Вчера, 16:20
27119
ВАРШАВА, 21 июл — РИА Новости. Следствие считает, что пропавшего в Польше пятилетнего россиянина убили, сообщил представитель окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

"Выводы, сделанные в ходе осмотра, указывают на то, что это было убийство", — сказал он.

Десятого июля пятилетнего мальчика, который находился в населенном пункте Гродзиск-Мазовецкий, около 17 часов забрал отец и уехал в неизвестном направлении.
Тем же вечером тело мужчины нашли на железнодорожном переезде. Прокуратура Польши считает, что он совершил самоубийство. Позднее удалось обнаружить машину, в которой отец вывез мальчика, но ребенка внутри не оказалось.
При этом польские СМИ писали, что мужчина, забрав сына, отправил жене СМС: "Ты его больше никогда не увидишь". В субботу после десяти дней поисков на трассе обнаружили тело ребенка.
561716392145
Обсудить 49
ПольшаВ мире
Популярные комментарии
Главное чтобы мать мальчика получила гражданство Евросоюза и статус беженца и тогда можно много детей родить за льготы хорошие ,образование медицину!
21 июля, 17:23
Димон Владимирович
3000345
В России например рождаемость на грани вымирания потому что элементарно кормить не чем!
21 июля, 17:19
Димон Владимирович
4101438
Рекомендуем
Самолеты Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли "кладбище" самолетов Boeing 737 Max
РИА
Новости
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Экзит-поллы: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Лента
новостей
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
СМИ рассказали об "эффективном методе" борьбы с "Северным потоком — 2"
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Международная космическая станция
Британец снял с Земли видео стыковки корабля "Союз" с МКС
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Metallica спела "Группу крови" в Лужниках
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
Суд временно освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Польская полиция
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
"Как корабль назовешь…" В Сети высмеяли состояние крейсера "Украина"
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на пассажиров метро
Скарлетт Йохансон в роли Черной Вдовы в фильме Мстители
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
00:18Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии "Самопомощь"
Лента новостейМолния