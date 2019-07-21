Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T16:21Z
https://ria.ru/20190721/1556740459.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155673/43/1556734392_0:138:3072:1865_1036x0_80_0_0_27c4c2fec28df33e5866ac286dbfa02e.jpg
РИА Новости

В Одесской области не нашли взрывчатку на избирательных участках

Вчера, 16:21
136
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Избиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Избиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полицейские не нашли взрывчатку на четырех избирательных участках в Раздельнянском районе Одесской области, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Ранее в воскресенье полиция сообщила, что поступила информация о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе, проводится проверка.
Кастрюля, которую пытались использовать вместо сейфа на одном из избирательных участках в Кировоградской области Украины
Вчера, 15:36
СМИ: на Украине на избирательном участке вместо сейфа использовали кастрюлю
"Все объекты проверены. Никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.
В воскресенье пресс-служба полиции также сообщала, что поступила информация о минировании четырех избирательных участков в Беляевском районе, проводилась проверка. Взрывчатку не нашли.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.
Избиратели голосуют на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Вчера, 15:30
Украинская полиция получила более тысячи сообщений о нарушениях на выборах
010000
Обсудить 0
Досрочные выборы в РадуСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется на возвращение украинских моряков в ближайшее время
РИА
Новости
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
В Киеве голосование на выборах в Раду проходит спокойно
Армия Хафтара заявила, что сбила беспилотник ПНС в окрестностях Триполи
Избиратель голосует на участке в Киеве на досрочных выборах в Верховную раду Украины
ЦИК Украины не зафиксировал серьезных нарушений на выборах в Раду
Лента
новостей
Избиратели голосуют на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины
Полиция получила почти две тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду
Избиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины
В Киевской области заменили наблюдателей после сообщений о фальсификации
Вадим Рабинович
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Последствия обстрела города Ясиноватая в Донецкой области
В ДНР сообщили о новом нарушении перемирия со стороны силовиков
В Киеве сообщили об обнаружении боеприпасов у КПП “Майорское“ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой во время голосования на внеочередных выборах в Верховную раду
Зеленский призвал украинцев проголосовать на выборах в Раду
Урны для голосования на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Крехов Львовской области
Полиция получила почти 1,8 тысячи сообщений о нарушениях на выборах в Раду
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов не рассчитывает на смягчение отношений с Киевом после выборов
Полиция у здания Законодательного собрания в Гонконге
Полиция Гонконга проведет зачистку заблокированных протестующими районов
Украинские полярники проголосовали на выборах в Раду
Избиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины
В Одессе проверят сообщения о минировании еще девяти избирательных участков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53"Слуга народа" набирает 29,73% голосов на зарубежных избирательных участках
01:47В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их на ней
01:47Франция и Германия осудили задержание Ираном британского танкера
01:43США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
01:39Европейские эксперты посоветовали подключить Киев к выработке политики ЕС
01:38Партия Зеленского набирает 41,45% голосов после обработки 5,37% протоколов
01:35"Оппозиционная платформа" выявила подделку подписей в Одесской области
01:23"Слуга народа" набирает 40,88% голосов после обработки 3,82% протоколов
01:11В Донецкой области задержали женщину, которая вбрасывала бюллетени в урны
01:06Число пострадавших при столкновениях в Гонконге увеличилось до 36 человек
01:00"Слуга народа" получит 127 мест в Раде по партийным спискам, сообщают СМИ
00:53На избирательном участке в Запорожье распылили слезоточивый газ
00:47В Киеве сохраняется спокойная обстановка после завершения голосования
00:39СБУ заявила, что не задерживала водителя, перевозившего "Бук" в 2014 году
00:36"Победа" сообщила о планах запустить рейсы в Египет
00:30Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде
00:30"Победа" анонсировала запуск собственного туроператора
00:29Рабинович заявил о готовности купить у Коломойского телеканал "1+1"
00:18Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии "Самопомощь"
00:12Итоговая явка на выборах в Раду составила 49,84%
Лента новостейМолния