В Одесской области не нашли взрывчатку на избирательных участках

Избиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины

Избиратель голосует на участке в Черкассах на досрочных выборах в Верховную раду Украины

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Полицейские не нашли взрывчатку на четырех избирательных участках в Раздельнянском районе Одесской области, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в воскресенье полиция сообщила, что поступила информация о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе, проводится проверка.

"Все объекты проверены. Никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было", - говорится в сообщении.

В воскресенье пресс-служба полиции также сообщала, что поступила информация о минировании четырех избирательных участков в Беляевском районе, проводилась проверка. Взрывчатку не нашли.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.