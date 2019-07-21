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РИА Новости

Армия Хафтара заявила, что сбила беспилотник ПНС в окрестностях Триполи

Вчера, 16:16
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара заявила, что сбила в окрестностях Триполи беспилотник турецкого производства, принадлежащий лояльным Правительству национального согласия (ПНС) силам.
"Силы противовоздушной обороны (ЛНА - Прим. ред.) сумели сбить турецкий беспилотник, принадлежащий формированиям (ПНС - Прим. ред.), в районе Айн Зара в столице Триполи", - говорится в сообщении информационной службы ЛНА в Facebook.
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Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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