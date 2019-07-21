Армия Хафтара заявила, что сбила беспилотник ПНС в окрестностях Триполи

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара заявила, что сбила в окрестностях Триполи беспилотник турецкого производства, принадлежащий лояльным Правительству национального согласия (ПНС) силам.

"Силы противовоздушной обороны (ЛНА - Прим. ред.) сумели сбить турецкий беспилотник, принадлежащий формированиям (ПНС - Прим. ред.), в районе Айн Зара в столице Триполи", - говорится в сообщении информационной службы ЛНА в Facebook.

Командующий восточной Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.