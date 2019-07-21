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РИА Новости

США хотят втянуть Британию в противостояние с Ираном, считает Зариф

Вчера, 16:15
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что США надеются втянуть Великобританию в противостояние с Тегераном.
"Не заблуждайтесь: после того как (советнику президента США Джону – ред.) Болтону не удалось втянуть (президента США) Дональда Трампа в Войну Столетия, он, опасаясь распада своей "группы-Б", использует свой яд против Великобритании, надеясь втянуть ее в этот кризис (противостояние с Ираном – ред.). Только благоразумие и предусмотрительность позволят противостоять таким уловкам", - написал Зариф в Twitter.
Британский танкер Stena Impero
Вчера, 01:59
НАТО призвала Иран освободить захваченные суда и членов их экипажей
"Группой-Б" Зариф называет "объединение" советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Джереми Хант
Вчера, 07:19
СМИ узнали о планах Британии ввести санкции против Ирана из-за танкера
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