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РИА Новости

Полиция Гонконга проведет зачистку заблокированных протестующими районов

Вчера, 16:02
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© REUTERS / Thomas Peter/File PhotoПолиция у здания Законодательного собрания в Гонконге
Полиция у здания Законодательного собрания в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter/File Photo
Полиция у здания Законодательного собрания в Гонконге
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга на фоне эскалации насилия проведет зачистку районов, в которых участники шествия против законопроекта об экстрадиции начали блокировать дороги и заниматься вандализмом, следует из заявления полиции.
В воскресенье десятки тысячи демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города.
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"Сегодня после полудня, после того как шествие достигло конечной точки маршрута в районе Ваньчай, некоторые участники продолжили движение в Западный район, блокируя дороги и подвергая актам вандализма автомобили и внешние стены здания. В связи с эскалацией насилия полиция проведет операцию по устранению заграждений (зачистку района), начиная с Западного района в направлении востока", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.
Полиция призвала жителей города избегать поездок в эти районы, а участников шествия - покинуть район на общественном транспорте как можно скорее.
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Сокращенный маршрут предполагал, что протестующие не будут проходить здание штаб-квартиры полиции, которое уже дважды находилось в осаде, а также комплекс правительственных зданий и здание парламента в районе Адмиралтейство. Однако демонстранты в очередной раз окружили здание центрального управления полиции Гонконга, выкрикивая оскорбления, а также заблокировали несколько главных дорог города. Кроме того, участники шествия изрисовали табличку на здании канцелярии центрального правительства КНР в САР Гонконг, закрасили объективы камер видеонаблюдения. Также они слепили лазерами через окна офицеров, которые снимали на фотоаппараты происходящее на улице.
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