Полиция Гонконга проведет зачистку заблокированных протестующими районов

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга на фоне эскалации насилия проведет зачистку районов, в которых участники шествия против законопроекта об экстрадиции начали блокировать дороги и заниматься вандализмом, следует из заявления полиции.

В воскресенье десятки тысячи демонстрантов в Гонконге вышли на третью за последние месяцы масштабную акцию протеста, начав марш около 15.30 по местному времени от парка Виктория. Акция была согласована с властями, однако полиция потребовала сократить маршрут из соображений безопасности. Тем не менее, демонстранты вышли за пределы согласованного маршрута и начали блокировать главные дороги города.

"Сегодня после полудня, после того как шествие достигло конечной точки маршрута в районе Ваньчай, некоторые участники продолжили движение в Западный район, блокируя дороги и подвергая актам вандализма автомобили и внешние стены здания. В связи с эскалацией насилия полиция проведет операцию по устранению заграждений (зачистку района), начиная с Западного района в направлении востока", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.

Полиция призвала жителей города избегать поездок в эти районы, а участников шествия - покинуть район на общественном транспорте как можно скорее.