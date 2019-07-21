Опубликовано видео из кабины самолета при посадке на воду в Микронезии

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Опубликовано видео из кабины самолета Boeing 737, совершившего аварийную посадку на воду в Микронезии. Кадры выложил YouTube-канал AIRBOYD.
Как видно на видео, полет проходил в условиях практически нулевой видимости из-за плохих погодных условий. При этом один из пилотов отмечает, что борт слишком резко теряет высоту.
Boeing 737 авиакомпании Air Niugini совершил экстренную посадку на воду в Микронезии в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 47 человек. В результате инцидента погиб один пассажир.