Опубликовано видео из кабины самолета при посадке на воду в Микронезии

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Опубликовано видео из кабины самолета Boeing 737, совершившего аварийную посадку на воду в Микронезии. Кадры выложил YouTube-канал AIRBOYD.

Как видно на видео, полет проходил в условиях практически нулевой видимости из-за плохих погодных условий. При этом один из пилотов отмечает, что борт слишком резко теряет высоту.