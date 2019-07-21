Сиквел "Доктора Стрэнджа" станет первым ужастиком во вселенной Marvel

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего режиссер Скотт Дерриксон рассказал, что лента под названием "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" основана на оригинальных комиксах и станет "готическим фильмом ужасов". Он уточнил, что исполнитель главной роли Бенедикт Камбербэтч окажется в темных и опасных местах в компании с Алой ведьмой, которую играет Элизабет Олсен.