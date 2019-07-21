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РИА Новости
Культура

Сиквел "Доктора Стрэнджа" станет первым ужастиком во вселенной Marvel

Вчера, 16:47
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© Фото : Marvel Studios, 2016Бенедикт Камбербэтч в фильме "Доктор Стрэндж"(2016)
Бенедикт Камбербэтч в фильме Доктор Стрэндж(2016)
© Фото : Marvel Studios, 2016
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Фильм "Доктор Стрэндж 2" станет первым фильмом ужасов в киновселенной Marvel, сообщает Variety.
На фестивале Comic-Con в Сан-Диего режиссер Скотт Дерриксон рассказал, что лента под названием "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" основана на оригинальных комиксах и станет "готическим фильмом ужасов". Он уточнил, что исполнитель главной роли Бенедикт Камбербэтч окажется в темных и опасных местах в компании с Алой ведьмой, которую играет Элизабет Олсен.
В первом фильме про Стрэнджа, вышедшем в 2016 году, была рассказана история супергероя – высокомерного доктора, который после автокатастрофы попал в мистический мир. В картине сыграли также Бенедикт Вонг, Тильда Суинтон и Чиветел Эджиофор. Персонаж Камбербэтча появлялся в "Торе: Рагнарек", "Мстителях: Война бесконечности" и "Мстителях: Финал".
Новый фильм о докторе Стрэндже выйдет 7 мая 2021 года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыТильда СуинтонБенедикт КамбербэтчСан-Диего
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