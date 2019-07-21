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РИА Новости

СМИ: на Украине на избирательном участке вместо сейфа использовали кастрюлю

Вчера, 15:36
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© аккаунт Валентины Стеценко в FacebookКастрюля, которую пытались использовать вместо сейфа на одном из избирательных участках в Кировоградской области Украины
Кастрюля, которую пытались использовать вместо сейфа на одном из избирательных участках в Кировоградской области Украины
© аккаунт Валентины Стеценко в Facebook
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Кастрюлю пытались использовать вместо сейфа на одном из избирательных участках в Кировоградской области Украины, передает в воскресенье агентство "Украинские новости" со ссылкой на пользователей Facebook.
"На одном из избирательных участков в Кировоградской области пытались использовать вместо сейфа кастрюлю", - говорится в сообщении.
По данным издания, в Facebook фотографии кастрюли появились еще 18 июля, пользователи соцсети считают, что глава избиркома таким образом пытался препятствовать проведению выборов. Отмечается, что проблему решили полицейские - они привезли на участок сейф.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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