СМИ: на Украине на избирательном участке вместо сейфа использовали кастрюлю

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Кастрюлю пытались использовать вместо сейфа на одном из избирательных участках в Кировоградской области Украины, передает в воскресенье агентство "Украинские новости" со ссылкой на пользователей Facebook.
"На одном из избирательных участков в Кировоградской области пытались использовать вместо сейфа кастрюлю", - говорится в сообщении.
По данным издания, в Facebook фотографии кастрюли появились еще 18 июля, пользователи соцсети считают, что глава избиркома таким образом пытался препятствовать проведению выборов. Отмечается, что проблему решили полицейские - они привезли на участок сейф.
Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из РФ. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение. Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в РФ. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого 7-10 миллионов украинцев не могут участвовать в выборах.