Комиссия по разгону демонстрации в Хартуме передала доклад генпрокурору

КАИР, 21 июл - РИА Новости. Независимая комиссия по расследованию обстоятельств разгона протестной акции суданской оппозиции в Хартуме передала генеральному прокурору страны доклад с результатами своей работы, сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.
Подробности доклада пока не приводятся.
17 июля, 10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
Третьего июня суданские силовики разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли и получили ранения десятки сторонников оппозиции.
Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения, прекратила политический диалог. Позже стороны внутреннего конфликта в Судане договорились о формировании независимой комиссии для расследования событий.
На расследовании применения насилия против демонстрантов настаивал и Верховный комиссар по правам человека ООН.
Военные пришли к власти в Судане в результате переворота 11 апреля, который произошел на фоне четырехмесячных народных протестов против экс-президента Омара аль-Башира. В результате он был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет. В настоящее время продолжаются переговоры между армией и гражданской оппозицией по формированию совместного Верховного правящего совета, который будет руководить страной в переходный период.