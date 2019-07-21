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РИА Новости

Комиссия по разгону демонстрации в Хартуме передала доклад генпрокурору

Вчера, 15:36
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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КАИР, 21 июл - РИА Новости. Независимая комиссия по расследованию обстоятельств разгона протестной акции суданской оппозиции в Хартуме передала генеральному прокурору страны доклад с результатами своей работы, сообщил спутниковый телеканал Sky News Arabia.
Подробности доклада пока не приводятся.
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Оппозиция ответила военным забастовкой и акциями гражданского неповиновения, прекратила политический диалог. Позже стороны внутреннего конфликта в Судане договорились о формировании независимой комиссии для расследования событий.
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Военные пришли к власти в Судане в результате переворота 11 апреля, который произошел на фоне четырехмесячных народных протестов против экс-президента Омара аль-Башира. В результате он был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет. В настоящее время продолжаются переговоры между армией и гражданской оппозицией по формированию совместного Верховного правящего совета, который будет руководить страной в переходный период.
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