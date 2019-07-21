Комиссия по разгону демонстрации в Хартуме передала доклад генпрокурору

Военные пришли к власти в Судане в результате переворота 11 апреля, который произошел на фоне четырехмесячных народных протестов против экс-президента Омара аль-Башира. В результате он был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет. В настоящее время продолжаются переговоры между армией и гражданской оппозицией по формированию совместного Верховного правящего совета, который будет руководить страной в переходный период.